Вартість нафти в Україні знизилася майже на 5%

На міжнародному ринку нафта марки Brent постійно змінює свою вартість - то піднімається вище 40 доларів за барель, то стрімко знижується до 38. Загальний стан речей впливає і на український ринок.

За даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України, фактична ціна реалізації нафти і конденсату, яка використовується при визначенні плати за користування надрами, у вересні 2020 року склала 8 тис. 467,37 грн/тонну, що на 4,7% менше, ніж в серпні (8 тис. 886,8 грн/тонну).

Як повідомлялося, у січні 2020 року фактична ціна реалізації нафти і газоконденсату склала 11 тис. 114,47 грн/тонну, в лютому - 9 тис. 647,84 грн/тонну, в березні - 5 тис. 912,8 грн/тонну, в квітні - 3 тис. 959,8 грн/тонну, в травні - 6 тис. 198,59 грн/тонну, в червні - 8 тис. 115,45 грн/тонну, в липні - 8 тис. 846,62 грн/тонну, в серпні - 8 тис. 886,8 грн/тонну.