Вартість нафти опустилася на 1%

Дані торгових бірж свідчать про зниження вартості нафтових продуктів. Зокрема, мова йде про липневі ф'ючерси нафти марки Brent. Згідно з даними, ціна знизилася на 1,07% і становить на 07 травня - 68,23 долара за барель.

Аналогічний спад цін фіксується і щодо нафти марки WTI. Її вартість доходить до 64,81 долара за барель. Ціна знизилася на 1,25%. Експерти кажуть, що така цінова політика відбувається на тлі рішення Саудівської Аравії знизити вартість своїх сортів для Азії і Європи.

Нагадаємо, що Білорусь втрачає український ринок нафтопродуктів через загострену політичну ситуацію і напругу на білоруських нафтопереробних заводах. Про це повідомляє директор Консалтингової групи «А-95». Також неоднозначно в цьому відношенні вплинули і американські санкції, які повинні запрацювати вже з червня цього року.