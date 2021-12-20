Вартість абрикосів в Україні зростає

09:58 23 липень Київ, Україна

Експерти проекту «АПК-Інформ: овочі і фрукти» відзначають значне підвищення на ринку фруктів. На сьогоднішній день майже в півтора рази підвищили вартість абрикосів. Садівники України пояснюють це тим, що ранні сорти вже повністю розпродані, сезон цього фрукта закінчується.

Так, на сьогоднішній день українські садівники пропонують до продажу абрикоси за ціною 25-40 грн / кг ($ 0,90-1,45 / кг), що в середньому в 1,5 рази дорожче, ніж в кінці минулого робочого тижня. На думку учасників ринку, причиною цінового зростання стало, перш за все, різке зниження врожайності даних фруктів в поточному сезоні в основних регіонах виробництва. Основною причиною зниження валового збору стали неодноразові заморозки в квітні, в результаті чого багато господарств півдня втратили до 50% врожаю абрикосів.

Варто зазначити, що на сьогоднішній день абрикоси в Україні вже пропонується до продажу в середньому на 42% дорожче, ніж в кінці липня минулого року. При цьому, більшість ключових гравців ринку не виключають, що ціни в цьому сегменті продовжать рости і далі. Свою думку вони аргументують досить хорошим попитом на місцеві абрикоси, а також істотним скороченням валового збору даних кісточкових в країні.