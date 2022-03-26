Ставка взаємообмінного збору може порушити безготівкову економіку

Директорка регіонального підрозділу Visa в країнах СНД і Південно-Східної Європи Віра Платонова розповіла про падіння безготівкової економіки. Якщо ставка взаємообмінного збору знизиться, то основні джерела прибутку банків значно скоротяться.

"Інтерчейндж - це комісія, яку заробляє банк-емітент, коли людина прийшла до будь-якого магазину", пояснює експертка. Ця комісія є "фактично основним елементом існування платіжного бізнесу".

За словами Платонової, зниження ставки за обробку безготівкового платежу зупинить ідею cashless (переходу від готівки до безготівкових розрахунків). Причина полягає в тому, що для побудови роздрібної торгівлі банк вдається до значних витрат: він купує і обслуговує термінали, купує процесинговий центр, пластик, утримує персонал, що обслуговує роздрібну торгівлю, і впроваджує тривалі маркетингові кампанії.

Йдеться про зареєстрований в Раді законопроєкт, яким пропонується знизити розмір інтерчейндж з більш 1% до 0,3-0,2% - такі ставки діють в Європі. Однак, як зазначає Платонова, середня транзакція в Україні становить в 25 разів меншу суму. Тому українські банки заробляють значно менше європейських сусідів.

Зниження ставки змусить банки забирати свої термінали в бізнесу, перш за все - малого та середнього.