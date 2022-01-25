Стартап Маска: в Лас-Вегасі відкриють тунель для самокерованих авто

20:25 16 вересень Київ, Україна

Ілон Маск анонсував відкриття першого у світі підземного тунелю для самокерованих електромобілів.



Про це Маск написав на своїй twitter-сторінці.

"Перший операційний тунель в Лас-Вегасі вже майже готовий", - повідомив Маск.

Прокладанням тунелю займається заснований Маском у 2016 році стартап The Boring Company, який повинен був знайти універсальне рішення проблеми перевантаженості міського автомобільного трафіку. Головним завданням стартапу було зменшення вартості прокладання тунелів.



У 2017 році The Boring Company проклала перший експериментальний тунель, протяжністю в одну милю, під штаб-квартирою SpaceX в Каліфорнії. Вартість робіт склала $10 млн.



Традиційне прокладання однієї милі підземного тунелю у великих містах США досягає $1 млрд.





Тунель в Лас-Вегасі з'єднує центр міста з передмістям, і надалі буде продовжений до аеропорту. Проїзд по новій підземній дорозі займає всього 3 хвилини, замість 30 хвилин по вулицях міста.

Наступний проєкт щодо прокладання підземного тунелю для електромобілів The Boring Company реалізує в місті Остін, Техас.