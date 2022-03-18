Стартап Change Foods буде виробляти сир шляхом бродіння

Компанія Change Foods розповіла про свій проєкт і як стартап зібрала інвестицій на 2,1 млн доларів. Мета компанія - випуск натуральних сирів без використання продукції корів. Інвестиції для компанії надали не тільки представники Кремнієвої долини, а й окремі інвестиційні дилери.

Американо-австралійський стартап, який на сьогодні є єдиною компанією з виробництва молочних білків шляхом прецизійного бродіння, що базується в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, повідомив, що зібрані кошти будуть сприяти її розширенню в районі затоки, випереджаючи запланований випуск продукту в 2023 році.

Change Foods заявляє, що вирішив зосередитися на сирі, оскільки він вважається одним з найважчих продуктів для створення безтваринної альтернативи зі збереженням функціональних властивостей, смаку і консистенції класичного сиру.

Стартап розробив власну технологію кодування ДНК-послідовності спеціально відібраних мікробів і дріжджів, які в процесі бродіння створюють білки, ідентичні молочним. З них виготовляють концентрат чистого молочного білка, який є сировиною для безтваринного сиру.

«Не потрібно корів. Ми використовуємо мікроби не тільки для створення справжніх молочних білків, але і жирів і ароматизаторів, шляхом точного бродіння, що відрізняє нас серед інших виробників. Подальша технологія повторює традиційну для створення продукту, який розтягується і плавиться, як класичний сир», - пишуть на сайті компанії.

З огляду на зростаючий інтерес інвесторів, Change Foods планує запустити ще один раунд збору коштів до кінця цього року.