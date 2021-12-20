Стало відомо, наскільки подорожчає м'ясо у 2022 році

10:53 25 листопад Київ, Україна

В Україну наближається чергове подорожчання харчових продуктів. За прогнозами експертів у продовольчій сфері, вже з квітня 2022 року ціни зростуть майже вдвічі. Це стосується всіх видів м'яса, проте локомотивом подорожчання стануть ціни на свинину. Про це розповів agronews.ua керівник Асоціації м'ясної галузі Микола Бабенко.



За словами Бабенка, подорожчання кормів для худоби на 50% призведе до продовольчої катастрофи. На сьогодні ціна закупівлі свинячої туші становить 45 грн/кг, що практично дорівнює її собівартості. Отже, свинарі ризикують отримати збитки в одну-дві тис. грн на кожні 100 кг живої маси свиней», – пояснив експерт.



Також експерт пояснює, що вже з нового 2022 року у світі подорожчає м'ясо. І, як відомо, зарплати українського населення найнижчі в Європі, а витрати на харчові продукти значно перевищують доходи, отже, такий стрибок цін призведе до того, що українці просто перестануть купувати м'ясо, що згодом призведе до загрози здоров'ю нації.