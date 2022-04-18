Стало відомо, якими купюрами найчастіше користуються українці

12:27 19 липня Київ, Україна

За даними пресслужби Національного банку України, на кінець другого півріччя 2021 року в обігу перебувало 585,2 млрд грн готівки.

Зокрема, 2,9 млрд банкнот на суму 581,1 млрд грн і 13,7 млрд монет (без пам'ятних та інвестиційних) - на 3,9 млрд грн.

Це на 26,7 млрд грн або на 4,8% більше, ніж на початок 2021 року.

За даними Нацбанку , на одного українця припадає 71 банкнота і 156 монет.

"Під час пандемії кількість готівки в обігу зросла в усьому світі і в Україні, зокрема. Зараз темпи зростання готівки в обігу поступово зменшуються. На думку НБУ , у міру зменшення невизначеності через пандемію коронавірусу і карантину попит на готівку буде слабшати", - відзначили в релізі.

За даними регулятора, на одного українця припадає 71 банкнота і 156 монет (на 1 січня цього року 72 і 149 штук відповідно).

• Найбільше в обігу - банкнот номіналом 200 грн і монет номіналом 10 коп.

• "Менше в готівковому обігу банкнот номіналом 1000 грн (73,8 млн штук або 2,5% від загальної кількості банкнот в обігу), а монет - номіналом 10 грн (48,2 млн штук або 0,4% від загальної кількості монет в обігу). У зверненні залишається 452,1 млн штук "золотистих" одногривневих монет", - повідомили в НБУ.

Регулятор нагадав, що ці монети будуть поступово виводити з обігу.

"Золотисті" одногривневі монети, які під час інкасації будуть потрапляти в банки, повертатися назад в обіг не будуть. Поступово в обігу їх буде ставати все менше. Їхнє місце займатимуть відповідні "сріблясті" оборотні монети", - підкреслили в Нацбанку.