"Стальканат-Силур" скоротив прибуток в 2020 році

Завод ПрАТ "Виробниче об'єднання "Стальканат-Силур" підбив підсумки по роботі за 2020 рік. Згідно з даними, прибуток підприємства скоротився на 21% - до 116,76 млн гривень. У 2019, для порівняння, прибуток становив 148,42 млн гривень.

Згідно з оголошенням компанії про проведення річних зборів акціонерів 26 квітня, її непогашений збиток на кінець року склав 151,68 млн грн. За минулий рік завод скоротив поточні зобов'язання на 27% - до 812,3 млн грн, довгострокові склали 130,16 млн грн. У той самий час дебіторська заборгованість знизилася на 4,5% - до 142,6 млн грн.

Згідно з оголошенням, активи "Стальканат-Силур" в 2020 році знизилися на 3% - до 1,72 млрд грн, в тому числі основні кошти знизилися на 3,5% - до 1,27 млрд грн.

У проєктах рішень зборів акціонерів пропонується отриманий в 2020 році прибуток залишити нерозподіленим. ПрАТ "Стальканат-Силур" випускає сталеві, капронові канати і метизну продукцію.

Як повідомлялося, в кінці 2020 року власник 50% акцій ПрАТ "Виробниче об'єднання" Стальканат-Силур "Володимир Немировський передав весь належний йому пакет акцій своєму синові Давиду 2002 року народження.

За даними НДУ на четвертий квартал 2020 року, у Давида Немировського (Україна) знаходиться 50,0001% акцій компанії, у Антона Михаленка - 23,7%, у Едері Лірона (обидва - Ізраїль) - 23,1%. Статутний капітал "Стальканат-Силур" становить 26,08 млн грн.