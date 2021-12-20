США виділили $200 млн для підтримки водневих вантажівок

У рамках ініціативи SuperTruck-3 Міністерства енергетики США, компанії, які займаються розробкою та виробництвом вантажних автомобілів на водневих паливних елементах, отримають інвестиції у розмірі $200 млн, повідомляють американські ЗМІ.
→ $33,97 млн виділено компанії Paccar для виробництва вісімнадцяти важких електромобілів на водневих паливних елементах.
→ Daimler Trucks North America отримала $25,79 млн на додаткову розробку та демонстрацію двох вантажівок на паливних елементах.
→ Компанія Ford Motor отримала $24,95 млн на створення та демонстрацію п'яти електричних вантажівок Super Duty.
→ General Motors отримала $26 млн для чотирьох вантажних автомобілів.
«Ці інвестиції та нововведення, які вони принесуть, допоможуть сформувати майбутнє екологічно чистої енергії та зміцнити внутрішнє виробництво, яке підтримає кар'єру працьовитих американців, що добре оплачується», – сказала міністр енергетики США Дженніфер Гранхольм.
→ Daimler Trucks North America отримала $25,79 млн на додаткову розробку та демонстрацію двох вантажівок на паливних елементах.
→ Компанія Ford Motor отримала $24,95 млн на створення та демонстрацію п'яти електричних вантажівок Super Duty.
→ General Motors отримала $26 млн для чотирьох вантажних автомобілів.
«Ці інвестиції та нововведення, які вони принесуть, допоможуть сформувати майбутнє екологічно чистої енергії та зміцнити внутрішнє виробництво, яке підтримає кар'єру працьовитих американців, що добре оплачується», – сказала міністр енергетики США Дженніфер Гранхольм.
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