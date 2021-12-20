США виділили $200 млн для підтримки водневих вантажівок

11:00 18 листопад Київ, Україна

У рамках ініціативи SuperTruck-3 Міністерства енергетики США , компанії, які займаються розробкою та виробництвом вантажних автомобілів на водневих паливних елементах, отримають інвестиції у розмірі $200 млн, повідомляють американські ЗМІ.

Зокрема, це такі компанії, як Daimler, Ford, General Motors та Paccar (третій за величиною виробник важких вантажівок у світі після Daimler та Volvo Trucks). Ініціатива SuperTruck-3 охоплює кілька проєктів, спрямованих на використання водню і паливних елементів для створення більш ефективних і екологічно чистих вантажних автомобілів.

→ $33,97 млн виділено компанії Paccar для виробництва вісімнадцяти важких електромобілів на водневих паливних елементах.



→ Daimler Trucks North America отримала $25,79 млн на додаткову розробку та демонстрацію двох вантажівок на паливних елементах.



→ Компанія Ford Motor отримала $24,95 млн на створення та демонстрацію п'яти електричних вантажівок Super Duty.



→ General Motors отримала $26 млн для чотирьох вантажних автомобілів.



«Ці інвестиції та нововведення, які вони принесуть, допоможуть сформувати майбутнє екологічно чистої енергії та зміцнити внутрішнє виробництво, яке підтримає кар'єру працьовитих американців, що добре оплачується», – сказала міністр енергетики США Дженніфер Гранхольм.