США зобов'яжуть App Store і Google Play видалити китайські додатки

20:21 18 вересень Київ, Україна

У США вводиться абсолютна заборона на обслуговування і транзакції додатків TikTok і WeChat з 20 вересня.
 
Заборона означає в тому числі, що Apple і Google повинні будуть видалити додатки зі своїх онлайн-магазинів.
"Заборона, що набуває чинності, унеможливить для американських користувачів отримання доступу до цих програм, і значно знизить їхню функціональність", - йдеться в заяві Міністерства торгівлі США.
Якщо угода з покупки міноритарної частки TikTok американською компанією Oracle не відбудуться до кінця суботи, це буде означати, що президенту США Дональду Трампу вдасться втілити в життя загрозу повністю заборонити роботу додатків в країні.