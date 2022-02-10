США зобов'яжуть App Store і Google Play видалити китайські додатки

У США вводиться абсолютна заборона на обслуговування і транзакції додатків TikTok і WeChat з 20 вересня.
Заборона означає в тому числі, що Apple і Google повинні будуть видалити додатки зі своїх онлайн-магазинів.
Якщо угода з покупки міноритарної частки TikTok американською компанією Oracle не відбудуться до кінця суботи, це буде означати, що президенту США Дональду Трампу вдасться втілити в життя загрозу повністю заборонити роботу додатків в країні.
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