Середня зарплата на великих підприємствах становить понад 20 тисяч грн

Державна податкова служба надала дані про великі підприємства країни. Згідно зі звітом Центрального міжрегіонального управління, офіційно в таких компаніях працює понад 560 тисяч осіб.

За останній звітний період (IV квартал 2020 року) середня заробітна плата на великих підприємствах склала 24 100 грн.

Де заробляють найбільше:

найвищий показник середньої заробітної плати за галузями економіки по платниках, які перебувають на обліку в міжрегіональному управлінні в сфері операцій з нерухомим майном - 41 010 грн, у сфері інформації та комунікації - 37 726 грн і в сфері добувної промисловості - 25 483 грн.

Найвищий темп зростання середньої заробітної плати в IV кварталі 2020 року до попереднього періоду (третій квартал 2020 року) спостерігається в сфері освіти - 88,4%, у сфері професійної, наукової і технічної діяльності - 23,9%, у сфері транспорту - 11,7%, сфері гуртової та роздрібної торгівлі - 8,7% і в сфері поставок електроенергії - 8,4%.

У порівнянні з торішніми показниками надходжень платежів до бюджету, така позитивна динаміка зростання заробітної плати у великих компаніях призвела до зростання за I квартал 2021 року відрахувань, таких як: