Середня ціна на ринку електроенергії зросла на 12,09%

14:10 06 жовтень Київ, Україна

Пресслужба Оператора ринку виставила вартість електроенергії. Дані показали, що у вересні цифри зросли на 12,09% в порівнянні з показниками серпня.

Середньозважена ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" у вересні становила 1 485,58 грн/МВт.год, що на 8,49% менше, ніж у вересні 2019 року. На внутрішньодобовому ринку середньозважена ціна купівлі-продажу електроенергії у вересні становила 1 446,83 грн/МВт.год, що на 19,9% більше, ніж серпнева ціна, і на 18,11% менше, ніж було у вересні 2019 року.

В об'єднаній енергосистемі ціна електроенергії на РСВ у вересні збільшилася на 14,3%, в порівнянні з серпнем, і склала 1 483,37 грн/МВт.год. У Бурштинському енергоострові ціна електроенергії на РСВ у вересні зменшилася на 8,89%, в порівнянні з серпнем, і склала 1 510,23 грн/МВт.год.

На внутрішньодобовому ринку (ВДР) середня ціна електроенергії в вересні склала 1 445,27 грн/МВт.год, що на 19,92% більше, ніж було в серпні. У торговельній зоні "Острів Бурштинської ТЕС" ціна електроенергії на ВДР у вересні збільшилася на 18,28% і склала 1 589,32 грн/МВт.год.