Середня ціна 1 га землі в Україні

Усереднена вартість 1 га української землі становить 26,8 тис. гривень, така ціна є причиною слабкого попиту на покупку сільгосп землі. Такі дані надав Український клуб агробізнесу.
Середня ціна 1 га ріллі в Україні станом на 1 серпня становить 26,8 тис. грн, що практично відповідає середній нормативній грошовій оцінці. Це значно нижче раніше названої Міністерством аграрної політики цифри в 40 тис. грн/га. Про це повідомляє пресслужба асоціації Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ).
Відзначається, що порівняно низьку середню ціну можна пояснити малою кількістю угод з продажу с/г земель, ймовірно нижчою НДО проданих земельних ділянок з піщаними ґрунтами та на схилах. Така ситуація зараз спостерігається в половині областей України
"Не занадто активним в перший місяць видався обіг с/г земель. Серед основних причин: незначна пропозиція продажу, а також неготовність нотаріусів до засвідчення угод купівлі-продажу с/г земель через неоднозначне тлумачення деяких положень законодавства ", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що Мінагрополітики отримало завищені значення вартості землі на рівні 40 тис. грн/га, оскільки враховувало угоди про відчуження всіх сільгоспземель, зокрема, з площею менше 1 га і ціною майже 700 тис. грн, які розташовані недалеко від мегаполісів і які купують для будівництва будинків.
Як пояснила експертка із земельних питань УКАБ Еліна Юрченко, був проведений аналіз даних Держгеокадастру Моніторингу земельних відносин, в результаті якого відокремили угоди по відчуженню земель с/г призначення, площа яких менше 1 га і ціна такого гектара сягає 700 тис. грн. Такі ділянки зазвичай знаходяться в Київський, Одеській і Львівській областях. Очевидно, що на таких земельних ділянках знаходяться елітні будинки або вони купуються для інвестування в будівництво, а не сільське господарство. Тому, щоб визначити об'єктивну ціну товарних с/г земель, брали для розрахунку ціну відчуження ріллі площею понад 1 га.
"З розблокуванням здійснення нотаріальних дій, очікується підвищення динаміки угод з відчуження с/г земель, що, в свою чергу, дасть більш повну картину цін 1 га землі", - підкреслили в УКАБ.
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