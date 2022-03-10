Середній та малий бізнес в Україні: інструменти кредиту

Фонд розвитку підприємництва (ФРП) розширив інструментарій підтримки фінансування мікро-, малих і середніх підприємств: до класичних кредитних програм додалися компенсація процентних ставок і кредитні гарантії в рамках держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%".

Про це 10 червня під час презентації річного звіту Фонду розвитку підприємництва за 2020 рік повідомив виконавчий директор ФРП Андрій Гапон.

За його словами, в минулому році Фонд першим в Україні запровадив механізм кредитних гарантій, які неабияк допомогли мікро- і малому бізнесу за часів коронакризи. Йдеться про зменшення банківських ризиків, пов'язаних з можливою неплатоспроможністю підприємця, відсутністю у нього застави або підвищеної ризикованості господарської діяльності.

"Це - ідеальний інструмент для підприємців, які не мають майна для застави, або, наприклад, розмір їхньої застави не покриває банківських ризиків. Для таких випадків і існують наші гарантії. Йдеться про 50-80% гарантування того, що навіть якщо з інвестиційним проєктом, на здійснення якого надано кредит, щось трапиться, і позика не буде повернена, банк не втратить повністю все. Що створює для нього додаткові гарантії повернення грошей. А для багатьох підприємців це - єдина можливість взяти кредит", - пояснив Гапон.

Виконавчий директор ФРП нагадав, що з нинішнього року в країні працює ще один подібний механізм - державні гарантії на портфельній основі, агентом яких є Укрексімбанк. Максимальний розмір кредиту, який можна отримати за цією програмою - 100 млн гривень, максимальний термін кредитування - 10 років.