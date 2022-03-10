Середній та малий бізнес в Україні: інструменти кредиту

Фонд розвитку підприємництва (ФРП) розширив інструментарій підтримки фінансування мікро-, малих і середніх підприємств: до класичних кредитних програм додалися компенсація процентних ставок і кредитні гарантії в рамках держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%".
Про це 10 червня під час презентації річного звіту Фонду розвитку підприємництва за 2020 рік повідомив виконавчий директор ФРП Андрій Гапон.
За його словами, в минулому році Фонд першим в Україні запровадив механізм кредитних гарантій, які неабияк допомогли мікро- і малому бізнесу за часів коронакризи. Йдеться про зменшення банківських ризиків, пов'язаних з можливою неплатоспроможністю підприємця, відсутністю у нього застави або підвищеної ризикованості господарської діяльності.
Виконавчий директор ФРП нагадав, що з нинішнього року в країні працює ще один подібний механізм - державні гарантії на портфельній основі, агентом яких є Укрексімбанк. Максимальний розмір кредиту, який можна отримати за цією програмою - 100 млн гривень, максимальний термін кредитування - 10 років.
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