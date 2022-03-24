Попит на IT-фахівців зростає

IT-індустрія в Україні починає розвиватися і рости. Відповідно до думки експертів, IT вакансій у вересні 2020 року було близько 6 тисяч, що майже вдвічі перевищує попит, позначений навесні. Це на 20% більше показників минулого року.

"Ринок IT почав відновлюватися. Тільки компанія GlobalLogic відкрила у вересні в Україні більше ніж 600 позицій, в тому числі і віддалено в Дніпрі. Одним з ключових напрямків пошуку фахівців є С++. Знання цієї мови програмування необхідне для створення комплексних програмних рішень, саме тому фахівці зі знанням C++ потрібні зараз і будуть необхідні в майбутньому", - прокоментував віцепрезидент GlobalLogic.

Слід зазначити, що найбільш популярним запитом став frontend-розробник - 731 позиція у вересні. Крім цього, у вересні відкрили 20 пропозицій в BigData. Популярними залишаються фахівці NET, Java, Python і C++ для Senior і Middle позицій. Останні три мови вже кілька років поспіль є лідерами міжнародного рейтингу Міжнародного інституту інженерів електротехніки та електроніки (IEEE).

Нагадаємо, що Білорусь публічно засудила Україну за переманювання IT-фахівців на поля держави: Міністерство закордонних справ Білорусі офіційно вручило відповідну ноту протесту послу України Ігорю Кизиму. Про це повідомляє пресслужба МЗС Білорусі.

Раніше повідомлялося, що український уряд має намір розвивати в Україні сферу IT: для цього в Кабінеті Міністрів розробляють окремий законопроєкт, який повинен створити сприятливі умови для галузі. Про це повідомляє Міністерство фінансів України.