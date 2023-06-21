Список українських АЗС, які систематично нехтують дотриманням законодавчих норм

Відомий список українських АЗС, яким закидають грубі порушення законодавчих норм. Таких автозаправок налічується понад 500.
Близько 500 автозаправних станцій в Україні не дотримуються законодавства та створюють небезпеку для навколишніх, повідомила пресслужба Нафтогазової асоціації України (НАУ) з посиланням на останній моніторинг.
В об'єднанні встановили, що 182 АЗС працюють без відповідних ліцензій. Одночасно 266 заправок (в основному блокові, контейнерні та модульні) нехтують дотриманням законодавчих норм. При цьому частина цих учасників ринку змогла отримати ліцензії.
Крім того, ці АЗС не інвестують у виконання норм будівництва, безпеки праці, екології, санітарних тощо. До того ж їхня діяльність впливає на сумлінну конкуренцію на паливному ринку. Також відбувається недонадходження податків до державного та місцевих бюджетів.
"Ми впевнені, що роботу щодо припинення незаконної діяльності на ринку палива потрібно системно і регулярно продовжувати", - зазначила президентка НАУ Неля Привалова.
За її словами, асоціація поінформувала в офіційному зверненні прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля про грубі порушення на роздрібному ринку палива і передала список порушників.
У НАУ впевнені, що ліквідація нелегального обігу палива в країні дозволить забезпечити рівні умови ведення бізнесу, знизити ціни для споживачів, сприятиме розвитку галузі, підвищенню податкових надходжень.
В об'єднанні встановили, що 182 АЗС працюють без відповідних ліцензій. Одночасно 266 заправок (в основному блокові, контейнерні та модульні) нехтують дотриманням законодавчих норм. При цьому частина цих учасників ринку змогла отримати ліцензії.
Крім того, ці АЗС не інвестують у виконання норм будівництва, безпеки праці, екології, санітарних тощо. До того ж їхня діяльність впливає на сумлінну конкуренцію на паливному ринку. Також відбувається недонадходження податків до державного та місцевих бюджетів.
"Ми впевнені, що роботу щодо припинення незаконної діяльності на ринку палива потрібно системно і регулярно продовжувати", - зазначила президентка НАУ Неля Привалова.
За її словами, асоціація поінформувала в офіційному зверненні прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля про грубі порушення на роздрібному ринку палива і передала список порушників.
У НАУ впевнені, що ліквідація нелегального обігу палива в країні дозволить забезпечити рівні умови ведення бізнесу, знизити ціни для споживачів, сприятиме розвитку галузі, підвищенню податкових надходжень.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі