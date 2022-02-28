Спецодяг для поліції Німеччини будуть шити в Україні на фабриці «ТК-Стиль»

Як стало відомо, на швейній фабриці в Україні займатимуться пошиттям спецодягу для німецьких копів. Про те, як було налагоджено співпрацю між українською швейною фабрикою «ТК-Стиль» і поліцією Німеччини, розповіла директорка фабрики Світлана Тітова-Толстик.

«Замовників ми завжди шукаємо самі. Нашій фабриці вже 17 років. Весь цей час ми шиємо для Європи і Америки, співпрацюємо з досить відомими брендами. З Німеччиною ми працюємо теж не перший рік - шили модельний одяг, пальто для НАТО, а також корпоративний одяг. У нас вже велике портфоліо, тому саме цей замовник (для поліційної форми - ред.) для нас був не дуже важким», - зазначила Світлана.

У той самий час директорка швейної фабрики пояснила, що її компанія отримує від замовника все необхідне - лекала, тканини, фурнітуру.

Також Світлана розповіла, як її команда з Чернігова стала відомою в світі.

«Найбільше замовників з Німеччини, наприклад, ми залучили 2 роки тому, коли я під час однієї з робочих поїздок (торгових місій) познайомилася з ними. З іншими замовниками зазвичай теж знайомимося під час торгових місій. На цих зустрічах ми отримуємо контакти і знайомимося з новими брендами. Після цього нам надсилають замовлення. Ми також проходимо всі необхідні аудити, які організовують замовники перед відправкою нам матеріалу», - зазначила Світлана Тітова-Толстик.

За словами Світлани, Європа і Америка замовляють в Україні пошиття одягу перш за все тому, що в їхніх країнах майже не залишилося власних виробництв. Зате замовляти пошиття, наприклад, в Китаї - невигідно з точки зору логістики і якості виробів.

«В Європі проблема відсутності кадрів на виробництвах почалася ще років 10 тому. Зараз ця проблема вже років 3-4 існує і в Україні», - зазначила Світлана.

Цікаво, що в «ТК-Стиль» поки немає замовлень для українських спецслужб.

«Текстиль-Контакт» - група компаній, яка почала свою діяльність в 1995 році і є провідним національним оператором продажу тканин і матеріалів легкої промисловості.

«ТК-Стиль» - це сучасна швейна фабрика, що спеціалізується на виробництві верхнього одягу, плечових і поясних виробів з 2003 року. Ця фабрика входить до групи компанії «Текстиль-Контакт». Територіально «ТК-Стиль» розташована в Чернігові.