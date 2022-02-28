Спецодяг для поліції Німеччини будуть шити в Україні на фабриці «ТК-Стиль»

Як стало відомо, на швейній фабриці в Україні займатимуться пошиттям спецодягу для німецьких копів. Про те, як було налагоджено співпрацю між українською швейною фабрикою «ТК-Стиль» і поліцією Німеччини, розповіла директорка фабрики Світлана Тітова-Толстик.
У той самий час директорка швейної фабрики пояснила, що її компанія отримує від замовника все необхідне - лекала, тканини, фурнітуру.
Також Світлана розповіла, як її команда з Чернігова стала відомою в світі.
За словами Світлани, Європа і Америка замовляють в Україні пошиття одягу перш за все тому, що в їхніх країнах майже не залишилося власних виробництв. Зате замовляти пошиття, наприклад, в Китаї - невигідно з точки зору логістики і якості виробів.
Цікаво, що в «ТК-Стиль» поки немає замовлень для українських спецслужб.
«Текстиль-Контакт» - група компаній, яка почала свою діяльність в 1995 році і є провідним національним оператором продажу тканин і матеріалів легкої промисловості.
«ТК-Стиль» - це сучасна швейна фабрика, що спеціалізується на виробництві верхнього одягу, плечових і поясних виробів з 2003 року. Ця фабрика входить до групи компанії «Текстиль-Контакт». Територіально «ТК-Стиль» розташована в Чернігові.
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