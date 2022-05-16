Специфіка роботи в пандемію

Українські компанії пристосовуються до специфічної роботи в 2020 році. Цей рік став справжнім випробуванням для всіх світових компаній - дистанційна робота, карантин і складна епідеміологічна ситуація зробили свою справу. За підрахунками експертів, близько 1 млн українців втратили роботу під час весняного локдауну.

Всього економіка країни може втратити до 4% річного ВВП, прогнозує банк JP Morgan. З іншого боку, працювати ми стали більше - середній робочий день на дистанційці став довшим на 48 хвилин, говорить дослідження Гарвардської бізнес-школи. А що сталося з бізнесом, який тотально пішов у цифрову реальність? «Більшість компаній менш продуктивні, ніж 12 місяців тому», - констатує видання Harvard Business Review. Цифрові гіганти, в основному, зберегли гнучкі політики, які дозволяють співробітникам вибирати, де вони хочуть працювати, але не примушують до роботи тільки з дому.

Twitter і Square назавжди дозволив компаніям працювати віддалено - і при бажанні відвідувати офіс. Facebook планує в найближчі 10 років перевести до половини співробітників на постійну роботу з дому, впевнений Марк Цукерберг. Глава Netflix Рід Хастінгс жорстко критикує віддалену роботу. Він обіцяє повернути співробітників в офіси «через 12:00 після схвалення вакцини». «Велику частину ключової роботи неможливо виконати з дому», - написав у березневому листі до інвесторів засновник Amazon Джефф Безос. Співробітники Google будуть працювати віддалено до нормалізації епідемічної ситуації, але внутрішні документи вже показують, що продуктивність інженерів знизилася.

В Україні мало досліджень, які відображають реальний стан справ, але Creative States провели опитування. У ньому взяли участь 209 респондентів з чотирьох локацій Мережі коворкингів. Це IT-фахівці, представники венчурної, фінансової, туристичної, креативної індустрії і реального сектора економіки. Велика частина респондентів - люди у віці від 26 до 35 років.