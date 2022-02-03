Співробітники Криворізького локомотивного депо погрожують "італійським страйком"

У разі невиконання вимог, працівники Криворізького локомотивного депо почнуть страйк.
Про це заявив голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець на своїй сторінці в Facebook у четвер, 17 вересня.
За його словами, сьогодні вони приєдналися до акції протесту працівників Криворізького залізорудного комбінату, про що повідомили в листі меру Кривого Рогу Юрію Вілкулу.
За його словами, сьогодні вони приєдналися до акції протесту працівників Криворізького залізорудного комбінату, про що повідомили в листі меру Кривого Рогу Юрію Вілкулу.
Він також зазначив, що залізничники вимагають підвищення зарплат не менше, ніж на 25%, перегляду рівня надбавок і додаткових пільг, а також приведення рухомого складу техніки в належний стан.
В разі ігнорування вимог керівництвом "Укрзалізниці", з 29 вересня працівники Криворізького локомотивного депо оголосять "італійський страйк" (люди вийдуть на робочі місця, проте до роботи не приступлять).
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