Співробітники корпорації Apple не бажають повертатися до офісної роботи

09:00 06 червень Київ, Україна

Якщо ви втомилися від роботи на дистанційці і мрієте знову ходити в свій рідний офіс, вас може здивувати вимога співробітників корпорації Apple. Як пише видання Verg, всі працівники Apple в своєму листі главі корпорації Тіму Куку виступили проти нового правила корпорації, яке зобов'язує їх з осені працювати з офісу не менше трьох днів на тиждень.

У листі йдеться про відмову багатьох співробітників повертатися в офіс. У зверненні наголошується, що деякі співробітники вже були змушені написати заяву на звільнення.

"Багато хто з нас відчуває, що повинні вибирати між нашими сім'ями, нашим добробутом і можливістю виконувати нашу кращу роботу і бути частиною команди Apple", - йдеться в листі.

Співробітники Apple підкреслюють, що в минулому році вони успішно виконували свої обов'язки поза офісом.

Вони також звернули увагу Кука на різницю в поглядах керівництва і персоналу компанії на віддалену роботу.

Повідомлення про те, що "багато хто з нас хочуть особисто зустрітися з колегами в офісі, здаються зневажливими і знеціненими", - зазначили автори листа.

2 червня стало відомо про лист Кука співробітникам, в якому він написав про доцільність роботи з офісу кілька днів на тиждень. Більш того, деяким командам доведеться приходити в офіс по чотири або п'ять днів на тиждень.