Співпраця УЗА і Держпродспоживслужби при експорті зерна в Китай

08:30 25 травень Київ, Україна

Україна продовжує залишатися одним з провідних експортерів зерна на світовому ринку. Велике значення при цьому приділяється якості продаваного зерна. Домогтися високого контролю якості можна лише спільними зусиллями. Нещодавно була укладена домовленість між Українською зерновою асоціацією (УЗА) і Держпродспоживслужбою. Основні положення домовленості зафіксовані в Меморандумі про узгодження дій при експорті зерна в Китайську Народну Республіку. Меморандум підписали президент УЗА Микола Горбачов і глава Служби Владислава Магалецька.

«УЗА завжди тісно співпрацює з державними органами влади для розвитку зернового сектора в Україні. Наші спільні ініціативи з Держпродспоживслужбою покликані сприяти збереженню позицій українського зерна на китайському ринку. Адже Китай за останні роки став одним з головних покупців українського зерна. На нашу думку, вкрай важливо спільно реагувати на виклики світового ринку і спільними зусиллями підвищувати якість і безпеку українського зерна для поліпшення його конкурентоспроможності і затребуваності у наших торгових партнерів», - зазначив президент УЗА Микола Горбачов. «Для того, щоб оперативно вирішувати всі питання, що виникають при здійсненні міжнародної торгівлі, дуже важливо мати пряму комунікацію з профільними асоціаціями та виробниками. Саме таку комунікацію ми налагоджуємо з УЗА. Впевнена, що разом нам вдасться суттєво зменшити кількість нотифікацій та вирішити проблемні питання виробників, з якими вони стикаються при експорті», - зазначила Владислава Магалецька.

УЗА і Держпродспоживслужба в рамках Меморандуму домовилися рекомендувати бізнесу додаткові заходи контролю відповідності фітосанітарного стану зерна, в тому числі контролю якості і безпеки, для експорту в Китай. Такі кроки, розроблені рекомендації та самоконтроль суб'єктів господарювання, дозволять забезпечити експорт зерна в Китай з усіх виключно регіонів України з відповідним дотриманням вимог протоколів.

Китай сьогодні є лідером з імпорту українського зерна, тому українським виробникам і експортерам важливо координувати свої дії з державними органами влади щодо якості та безпеки продукції для збереження позицій українського зерна на перспективному китайському ринку.

У поточному сезоні Китай вже імпортував 11,9 млн т або 29% від загального обсягу українського експорту 41 млн т зернових. З цього обсягу близько 9 млн т припадає на кукурудзу, 2,86 млн т - на ячмінь. Також Україна експортувала в поточному сезоні в Китай більше ніж 1,8 млн т соняшникового шроту (49% від загального обсягу експорту) і понад 1 млн т соняшникової олії (близько 24% від загального обсягу експорту).