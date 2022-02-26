Заможні покупці віддають перевагу автомобілям Lamborghini

08:04 04 жовтень Київ, Україна

Не дивлячись на поширену в промисловому світі коронакризу, відома італійська компанія Lamborghini побила рекорди продажів своїх дорогих автомобілів. Потрібно відзначити, що автомобілі Lamborghini мають підвищений попит у дуже заможних покупців. Так, тільки за вересень 2020 року в усьому світі було продано 738 автомобілів. Це новий рекорд для компанії, повідомляється на її сайті. При цьому в третьому кварталі 2020 року в усьому світі продали 2 083 автомобілі Lamborghini.

Відомо, що навесні поточного року Lamborghini була змушена через пандемію коронавірусу на два місяці закрити всі свої підприємства.

Після відновлення виробництва компанія зуміла реорганізувати процес і випустила відразу три нові моделі. Йдеться про Huracan RWD Spyder, гіперкар Sian Roadster і трековий спорткар Essenza SCV12.

Як повідомлялося раніше, британець розбив Lamborghini через 20 хвилин після покупки. Ціна двомісного авто - 200 тисяч фунтів стерлінгів.

Також писали, що американець купив Lamborghini на допомогу, виділену державою. Спорткар він придбав за 318 тисяч доларів.