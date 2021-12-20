Сонячні електростанції набирають популярність серед домогосподарств

За інформацією Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України, серед українців зростає популярність використання в приватних домоволодіннях сонячних електростанцій (СЕСд). За даними агенції, тільки в I кварталі цього року ще 2000 домогосподарств встановили сонячні електростанції. Для порівняння - це більше, ніж за весь 2017 рік (1901 СЕСд).
Таким чином, загальна кількість сімей, які генерують і споживають електроенергію з енергії сонця, виросла на 7% і склала майже 32 тисячі. Сумарна потужність встановлених ними СЕС - 835 МВт.
Домогосподарства зі встановленими сонячними станціями загальною потужністю 835 МВт, в середньому, за рік можуть виробляти близько 960 млн кВт · год електричної енергії, чого достатньо для енергозабезпечення близько 320 тисяч домогосподарств.
ТОП-3 області-лідери за кількістю встановлених СЕСд:
- Дніпропетровська - 4446 станцій загальною потужністю 122 МВт;
- Тернопільська - 2614 станцій загальною потужністю 74 МВт;
- Київська - 2468 станцій загальною потужністю 54 МВт.
Раніше повідомлялося, що українці інвестували 600 млн євро в домашні сонячні станції.
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