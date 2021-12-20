Сонячні електростанції набирають популярність серед домогосподарств

12:51 27 квітень Київ, Україна

За інформацією Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України, серед українців зростає популярність використання в приватних домоволодіннях сонячних електростанцій (СЕСд). За даними агенції, тільки в I кварталі цього року ще 2000 домогосподарств встановили сонячні електростанції. Для порівняння - це більше, ніж за весь 2017 рік (1901 СЕСд).

Таким чином, загальна кількість сімей, які генерують і споживають електроенергію з енергії сонця, виросла на 7% і склала майже 32 тисячі. Сумарна потужність встановлених ними СЕС - 835 МВт.

«Статистика показує, що зацікавленість українських домогосподарств в «чистих» джерелах енергії не слабшає. Адже власна СЕС - це реальна можливість бути незалежним від енергопостачальника, самостійно генерувати електроенергію і менше платити за квартплату», - прокоментував Костянтин Гура, в.о. голови Держенергоефективності.

Домогосподарства зі встановленими сонячними станціями загальною потужністю 835 МВт, в середньому, за рік можуть виробляти близько 960 млн кВт · год електричної енергії, чого достатньо для енергозабезпечення близько 320 тисяч домогосподарств.

ТОП-3 області-лідери за кількістю встановлених СЕСд:

Дніпропетровська - 4446 станцій загальною потужністю 122 МВт;

Тернопільська - 2614 станцій загальною потужністю 74 МВт;

Київська - 2468 станцій загальною потужністю 54 МВт.

Раніше повідомлялося, що українці інвестували 600 млн євро в домашні сонячні станції.