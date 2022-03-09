Сонячна енергія залишається найдешевшим видом електроенергії

У деяких частинах світу сонячна енергія зараз є найдешевшим джерелом електроенергії в історії завдяки політиці, що заохочує зростання відновлюваної енергії. Про це йдеться в новому звіті, опублікованому сьогодні міжнародним енергетичним агентством (МЕА).

Сонячне світло є вільним, але технологія, необхідна для перетворення його в електрику, може бути дорогою. Щоб заохотити більше людей і компаній перейти на сонячну енергію, країни можуть скорегувати свою політику, щоб зробити покупку цього устаткування більш доступною. Сьогодні понад 130 країн проводять політику, що знижує вартість нових сонячних установок.

У звіті говориться, що сонячна енергія стане "новим королем електропостачання", оскільки ціни продовжують падати. Очікується, що протягом наступного десятиліття сонячна енергія буде все більше і більше домінувати на ринку, чому сприяють глобальні зусилля по боротьбі зі зміною клімату. ЄС, наприклад, поставив за мету до 2030 року отримувати 32 відсотки своєї енергії з поновлюваних джерел.