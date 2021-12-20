Скорочення безробіття - ринок праці в Україні

11:20 23 липень Київ, Україна

Діяльність багатьох компаній після карантину починає відновлюватися, а значить - потрібні нові працівники. Дослідження Міжнародного кадрового порталу показує, що активний попит з'явився в більшості напрямків і галузей. За півтора місяця літа роботодавці розмістили на 47% більше пропозицій про роботу, ніж за аналогічний період навесні, що говорить про відновлення попиту на нових співробітників. Про це повідомляється в дослідженні Міжнародного кадрового порталу.

Згідно з результатами дослідження, активний попит на співробітників спостерігається саме в тих сферах, чия робота була неможлива або значно обмежена в період дії основних карантину. Так, наприклад, у розглянутий період активніше почали шукати: домашній персонал, працівників у сфері «Туризм, ресторани», консультантів, банківських працівників, працівників в спортивні установи.

Схожі тенденції спостерігаються і в розрізі активності галузей. У першій половині літа відчутно більше вакансій розмістили роботодавці з таких сфер: роздрібна торгівля, фінансовий сектор, електроніка, приладобудування, побутова техніка, комп'ютери та оргтехніка, послуги для населення (салони краси, пошиття, ремонт одягу та взуття, таксі, туристичні компанії спортивні та фітнес-клуби, центри розваг і т.д.), готелі, ресторани, громадське харчування, кейтеринг.

Напередодні Служба зайнятості опублікувала портрет безробітного українському. Зазначалося, що у половини безробітних є диплом про вищу освіту. При цьому майже 60% безробітних - жінки.