Збори ОПЕК+ впливають на ринок нафти

Дані торгів показали, як ринок нафти відреагував на майбутнє засідання країн ОПЕК+. Попри невеликі коливання, попередні торги показали, що ціна на «чорне золото» знизилася. Біржі в очікуванні рішення інвесторів.

Вартість травневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures станом на 9:15 за Києвом у вівторок становить $64,69 за барель, що на $0,26 (0,4%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у понеділок ці контракти виросли в ціні на $0,41 (0,6%) - до $64,98 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на травень на торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу становить $61,28 за барель. У понеділок вартість цих контрактів збільшилася на $0,59 (1%) - до $61,56 за барель.

Аналітики вважають, що ОПЕК+ може продовжити квітневі квоти на видобуток на травень на тлі побоювань з приводу попиту на нафту через зростання захворюваності на коронавірус в Європі і Індії, пише S&P Global Platts.

Ознаки зростання попиту на авіапальне і бензин в США також надають підтримку нафтовим цінам. Як зазначає старший менеджер Phillips Futures Автар Санду, «близько 1,6 мільйона осіб пройшли контроль в аеропортах США в неділю - максимум за більш ніж рік».

Тим часом рух вантажних суден по Суецькому каналу після зняття з мілини контейнеровоза Ever Given поступово відновлюється, свідчать дані порталу MarineTraffic. Контейнеровоз минулого тижня заблокував рух через канал, на який припадає приблизно 10% світових морських поставок нафти.