Зниження продажів валюти Нацбанком призвело до зміцнення гривні цього тижня

09:50 29 жовтня Київ, Україна

За даними регулятора, цього тижня Національний банк України скоротив продаж валюти. Так на міжбанку було продано 676,7 млн доларів, а куплено лише 1,55 млн доларів.

Таким чином, обсяг продажів на міжбанківському валютному ринку став дещо меншим, ніж за минулий робочий тиждень дії, коли було продано 735,5 млн доларів.

Загалом з початку 2023 року НБУ продав для підтримки балансу на ринку понад 22,6 млрд доларів, а придбав лише 210 млн доларів.

За результатами тижня курс гривні на міжбанку зміцнився на 0,1%, або на 3,2 копійки – до 36,5 грн/$1. В обмінниках долар подешевшав сильніше – приблизно на 10 копійок – до рівня 37,99 грн/$1.

Як відомо, 3 жовтня Нацбанк запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу. До цього з початку війни регулятор тримав фіксований курс гривні до долара – спочатку 29,25 грн/долар, а з 21 липня 2022 року – 36,57 грн/долар.

Тепер банки продають і купують валюту за вільним курсом без обмеження в 1% від чинного з початку війни офіційного курсу. З урахуванням курсу на міжбанку НБУ встановлює офіційний курс. Однак регулятор пообіцяв значно обмежувати курсові коливання, не допускаючи як значного послаблення гривні, так і суттєвого зміцнення. Тим часом курс долара знижується вже три дні поспіль.