Зниження мит зміцнить торгові відносини США і ЄС

Як стало відомо сьогодні, між США і Євросоюзом укладено договір про зниження мит. В умовах повсюдного економічного спаду, викликаного пандемією коронавируса, цей договір дозволить збільшити експорт товарів і продукції, як для США, так і для країн ЄС, на сотні мільйонів доларів.

Дана угода між США і ЄС стало першим зниженням мит за більш ніж 20 років.

Тепер ЄС скасує мита на імпорт живих і заморожених лобстерів з США. У 2017 році в Євросоюз з США були експортовані лобстери на суму понад 111 млн доларів.

Також ЄС скасує ці тарифи на основі режиму найбільшого сприяння заднім числом, починаючи з 1 серпня 2020 року. Ці мита скасовуються на п'ять років, а ЄК негайно почне процедури, спрямовані на те, щоб такі зміни носили постійний характер.

У свою чергу США знизять на 50% свої мита на певні продукти, що імпортуються з ЄС, середньорічний вартість в 160 млн доларів, включаючи певні кулінарні напівфабрикати, деякі види кришталевого посуду, препарати для обробки поверхонь, ракетне паливо, запальничками для сигарет.

Нагадаємо, що раніше США скасували частину мит на китайські товари. Винятки ввели на більш, ніж тридцять категорій товарів на загальну суму $ 300 млрд. Вони будуть діяти до осені.

Також повідомлялося, що США на час зняли мита з 146 китайських товарів. Частина зазначених товарів здійснюється тільки в Китаї. У списку є також продукти харчування, автомобільні дзеркала і дитячі стільчики.