Зниження ПДВ в Україні підніме економіку - аналіз

Економісти щиро вважають, що зниження ПДВ - це те, що може врятувати українську економіку. Однак український уряд тільки знизив ставку для аграріїв до 14%, як вирішив переглянути своє рішення і переконатися, що це правильно. Журналісти MYC зібрали інформацію про те, чому зниження ПДВ виведе економіку України на належний рівень.

Податки повинні забезпечувати достатній обсяг надходжень до державного бюджету для фінансування суспільних потреб і послуг. Про це добре пам'ятають усі, хто займається проблемами публічних фінансів в цій країні. Але, здається, вони зовсім забувають, принаймні деякі з них, що «необхідне зло» - податки - повинні завдавати найменшу шкоду економіці і мінімізувати свій спотворений вплив на вирішення економічних агентів, щоб останні мали стимули працювати і інвестувати.

Саме тому, на наш погляд, послаблення податкового тиску на економіку не можна відкладати. І почати потрібно саме з найбільшого, у фіскальному вимірі, податку, зменшивши його нормативну ставку до рівня 15%. Це мінімальна основна ставка податку, санкціонована європейською директивою про ПДВ, і вона - компромісний варіант у багатьох відношеннях.

Відомий факт, що 1% ПДВ обходиться бюджету в 20-25 млрд грн, тому пропорційно величині зменшення ставки слід очікувати суму втрат державного бюджету. Але хороша новина полягає в тому, що ці втрати досить скоро будуть нівельовані. Згідно з нашими оцінками, державний бюджет України за рік може недоотримати від 30 до 40 млрд грн податкових надходжень від сплати ПДВ. У короткостроковій перспективі ці недонадходження можуть бути повністю компенсовані шляхом підвищення темпів зростання ВВП в розмірі 2-2,5% до очікуваного рівня приросту, адже кінцеві споживчі витрати населення завжди були і залишаються вагомим фактором економічного зростання. Коефіцієнт еластичності приросту ВВП по кінцевих споживчих витратах населення становить 0,95.

Суспільний добробут, країну якого ми так прагнемо побудувати всі роки незалежності (але, слід зазначити, невдало), має бути оплачений коштом податків, а не державних боргів, які, за іронією долі, все одно є податками, тільки для наступних поколінь. Нагадаємо, що за останнє десятиліття витрати на обслуговування державного боргу в поточних витратах державного бюджету збільшилися в п'ять разів. Можливо, це збіг обставин, але, за офіційними статистичними даними, коефіцієнт народжуваності в Україні в 2019 році був на найнижчому рівні (1,228) за 15 років, і фахівці прогнозують його подальше падіння. Люди відчувають недобре в «українському королівстві», нехай інтуїтивно, але захисна реакція очевидна.

Тому сьогодні концептуальний вибір, перед яким опинилася Україна в сфері оподаткування, невеликий. Точніше, вибирати можна тільки з двох взаємовиключних альтернатив: або ми починаємо зменшувати надвисоке податкове навантаження і, як наслідок, даємо поштовх розвитку вітчизняної економіки, або, як і раніше, закручуємо гайки, ущемляючи при цьому і без того невелику офіційну економіку, яка і надалі буде перетікати в тіньовий або офшорний сектор.