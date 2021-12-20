Зміна планів ОПЕК +: збільшення видобутку нафти

06:54 13 липень Київ, Україна

Країни-учасниці ОПЕК + підтримують ідею поступово нарощувати нафтовидобуток в серпні. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела. Члени делегацій кількох країн, що беруть участь в угоді, розповіли агентству, що обговорюється можливість скорочення в серпні видобутку не на 9,6 мільйона барелів на добу, як зараз, а на 7,7 мільйона барелів. Про плани учасників ОПЕК + збільшити видобуток повідомляє і The Wall Street Journal.

Повідомляється, що пропозиція з'явилася на тлі поступового відновлення попиту на нафтопродукти до рівня, який був до прийняття обмежень через пандемію коронавируса.

Bloomberg пише, що питання збереження або пом'якшення квоти на видобуток нафти буде обговорюватися на онлайн-конференції учасників ОПЕК + 15 липня. Нагадаємо, 12 квітня країни ОПЕК + погодили найбільше в історії скорочення видобутку нафти. Було оголошено про зниження видобутку нафти в травні-червні на 9,7 мільйона барелів на добу.

На початку червня було оголошено, що дія угоди продовжується до кінця липня на тих же умовах скорочення видобутку на 9,6 мільйона барелів на добу.