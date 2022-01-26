«Слуга народу» запропонували новий закон для тих, хто не платить податки

09:49 10 вересень Київ, Україна

Україна бореться з нелегальною працею українців усіма способами. Зараз найактуальнішими «ворогами держави» є ті, хто не сплачує податки від бізнес діяльності, а також боржники за комунальні послуги.

До Верховної Ради внесено законопроект № 4075 про заборону боржникам по сплаті податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування виїжджати за кордон. Законопроект внесений народним депутатом від «Слуги народу» Дариною Володіної.

Законопроект називається «Про внесення змін до статті 6 Закону України« Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України »щодо тимчасового обмеження права на виїзд з України в зв'язку з податковою заборгованістю».

Він передбачає, що право громадянина України на виїзд з України може бути тимчасово обмежено у випадках, коли він ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на нього судовим рішенням або рішенням інших органів (посадових осіб), що підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому законом, - до виконання зобов'язань або сплати заборгованості зі сплати аліментів, податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Нагадаємо, що в Україні вже існують заходи боротьби з боржниками. Боржникам за комуналку заборонять виїзд за кордон і право на керування автомобілем, а для комунальників скасують судовий збір.

Відповідний законопроект № 3613 Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів під головуванням нардепа від «Слуги народу» Галини Третьякової рекомендує внести до порядку денного сесії.