«Слуга народу» запропонували новий закон для тих, хто не платить податки

09:49 10 вересень Київ, Україна

Україна бореться з нелегальною працею українців усіма способами. Зараз найактуальнішими «ворогами держави» є ті, хто не сплачує податки від бізнес діяльності, а також боржники за комунальні послуги.

До Верховної Ради внесено законопроект № 4075 про заборону боржникам по сплаті податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування виїжджати за кордон. Законопроект внесений народним депутатом від «Слуги народу» Дариною Володіної.

Фото: т Неплательщиков налогов не выпустят за границу

Законопроект називається «Про внесення змін до статті 6 Закону України« Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України »щодо тимчасового обмеження права на виїзд з України в зв'язку з податковою заборгованістю».

Він передбачає, що право громадянина України на виїзд з України може бути тимчасово обмежено у випадках, коли він ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на нього судовим рішенням або рішенням інших органів (посадових осіб), що підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому законом, - до виконання зобов'язань або сплати заборгованості зі сплати аліментів,   податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Фото: т Неплательщиков налогов не выпустят за границу

Нагадаємо, що в Україні вже існують заходи боротьби з боржниками. Боржникам за комуналку заборонять виїзд за кордон і право на керування автомобілем, а для комунальників скасують судовий збір.

Відповідний законопроект № 3613 Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів під головуванням нардепа від «Слуги народу» Галини Третьякової рекомендує внести до порядку денного сесії.