Скільки в Україні проблемних кредитів - подробиці

Кредит став виходом в кризовій ситуації і для підприємців, і для звичайного населення. Однак криза в країні затягнулася і багато хто не зміг виплатити кредити вчасно. Про проблемні кредити в країні дізнавалися наші журналісти.

Обсяг кредитів, які у фінансовому світі заведено називати проблемними, в Україні є найбільшим в Європі. Йдеться про суму, яка перевищує 19,5 млрд доларів. Такі підрахунки аналітиків НБУ та Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) говорять про те, що необхідний був план роботи з такими портфелями. Найбільше непрацюючих кредитів та боргів на зараз сконцентровано в державних банках, тоді як ще 2-3 роки тому тут лідирував ФГВФО.

На зараз розроблена спеціальна стратегія, яка дозволить успішно боротися з таким явищем. В першу чергу будуть розчищені активи держбанків - відомо, що в їхніх руках зараз зосереджено близько 11 млрд проблемних кредитів. 2021 рік має стати активним в плані роботи з заборгованостями, також заплановані і приватизаційні процеси.