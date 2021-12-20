Скільки в Україні мільйонерів?

13:01 28 липень Київ, Україна

Податкова служба України повідомила, що в 2020 році в Україні задекларували свої мільйонні доходи понад 8 000 осіб. У порівнянні з попереднім періодом ця цифра зросла майже на 40%. Загальна сума задекларованих доходів склала 68,3 млрд.грн

Найбільше громадян з доходом понад 1 млн.грн. - в Києві - 40% від загальної кількості, або 3242 людини. У Дніпропетровській і Харківській областях нарахували 616 і 593 мільйонерів, відповідно.

Три людини задекларували понад 1 млрд.грн. доходу: двоє жителів Києва і один - Дніпра.

У 2020 році Forbes нарахував в Україні шість доларових мільярдерів: Вадим Новинський вибув з рейтингу, Ринат Ахметов втратив $ 3,6 млрд. У список також традиційно увійшли: засновник EastOne Віктор Пінчук ($ 1,3 млрд, 1613 місце), учасники групи Приват Геннадій Боголюбов ($ 1,2 млрд 1730 місце) і Ігор Коломойський ($ 1 млрд, 1990. місце), власник МХП Юрій Косюк ( $ 1,1 млрд, 1851 місце) і засновник Ferrexpo Костянтин Жеваго ($ 1 млрд, 1990. місце). У порівнянні з торішньою оцінкою, кожен з них, крім Боголюбова, втратив від $ 0,1 млрд до $ 0,5 млрд.