Скільки полуниці зберуть в Україні, - дані експертів

Хоча весна в цьому році була затяжною і досить прохолодною, низькі температури не зашкодили плантації полуниці в Україні. За прогнозами Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), в країні, в порівнянні з попередніми роками, очікується відносно непоганий урожай полуниці.

«В Україні виробляється близько 55-60 тисяч тонн полуниці на рік. При цьому близько 88% виробляється домогосподарствами для задоволення власних потреб і часткової подальшої реалізації на ринках. Відповідно, тільки 12% полуниці вирощується на підприємствах різних розмірів», - сказала аналітик УКАБ Світлана Литвин.

За її словами, в минулому сезоні обсяги виробництва полуниці були скорочені через заморозки навесні. В цьому році, станом на середину травня, насадження полуниці не постраждали від заморозків, тому при сприятливих подальших погодних умовах цього року очікуються більша пропозиція на ринку. Тим більше, що висока ціна на полуницю минулого року додатково простимулювала виробників збільшити насадження.

При цьому експертка зазначила, що в Україні присутні як експортні, так і імпортні поставки полуниці, але вони відбуваються в різні періоди відповідно до сезонності власного українського виробництва.

При цьому експортні поставки полуниці значно перевищують імпортні. Так, в 2020 році було експортовано 2,7 тис. т даної ягоди, а імпортовано - 0,6 тис. т. У 2019 розбіжність була ще більша: 3,9 тис. т проти 0,1 тис. т.

Основними покупцями української полуниці були європейські країни, левову частку серед яких займають поставки в Польщу (у 2020 році - 53%).