Скандал у Харкові: куди пішли гроші на метро

Рішення харківської міської влади про розподіл грошей завжди викликає подив. Замість оновлення трамвайного парку вони кладуть нову плитку в сквер, а тепер ще й свіжий скандал в харківському метрополітені.
Йдеться про тендер, який провело КП «Харківський метрополітен» щодо оновлення рухомого складу. Вибираючи між вітчизняним Крюківським вагонобудівним заводом та китайською компанією CRRC Таngѕһаn, в метрополітені (читай - в мерії) вирішили віддати перемогу азіатам, обґрунтувавши рішення нібито більшою вигодою для підземки.
Цю тему ще в червні торкнувся харківський народний депутат Олександр Бакумов. Тоді він вказав, що в суму закупівлі на тендері не увійшли розмитнення і сума перевезення, яка займає близько 25% від ціни виготовлення вагонів. Тоді він написав відповідні депутатські запити і закликав харківських колег долучитися до цього процесу.
«Віддавши перевагу нашому Крюківському вагонобудівному заводу китайського виробника, керуючись якимись мотивами, замовник цинічно погіршив загальний економічний ефект від реалізації цього проекту в Україні», - написав на своїй сторінці в Facebook Олександр Бакумов і привів відповідні розрахунки.
«Якби поставку вагонів здійснив український виробник, то це дало б роботу 1,1 тис. Осіб, забезпечило 8 млн євро податків і зборів до бюджету та фондів, а також зекономило б 2,1 млн євро витрат по безробіттю. Крім цього, Харків б заощадив 4,4 млн євро на ввізні мита тощо. Також місто змогло б привернути технології, створити сервісну базу для обслуговування і ремонту, знизивши тим самим вартість обслуговування вагонів в 6,4 рази на 1 км пробігу », - написав нардеп після того, як 28 липня прийняла участь в нараді за участю Прем'єр-міністра Дениса Шмигаль і членів уряду на Крюківському вагонобудівному заводі.
За результатами обговорення цього питання Денис Шмигаль дав доручення створити комісію, яка повинна провести експертизу і аналіз результатів тендеру в Харківському метрополітені. Фактично, Олександр Бакумов став одним з небагатьох нардепів, хто відкрито виступив проти міської влади Харкова і виніс проблемне питання на рівень уряду. Цікаво, підключаться чи до цієї ініціативи інші слуги народу, які під час виборчої кампанії позиціонували себе як захисники інтересів простих городян?
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