Скандал з Wirecard: Payoneer випустить власні карти

19:44 16 вересень Київ, Україна

Кошти клієнтів платіжної системи Payoneer тепер будуть зберігатися на картах Prepaid Mastercard, власного випуску.





Після скандалу з махінаціями компанії



Саме Payoneer Europe Limited тепер буде випускати карти Prepaid Mastercard, а кошти клієнтів будуть зберігатися на її захищених рахунках. Ця компанія авторизована Центральним банком Ірландії на території всієї Європейської економічної зони. Про це компанія повідомила у своєму блозі.Після скандалу з махінаціями компанії Wirecard (колишній виробник карт для Payoneer), Payoneer переказала всі кошти клієнтів та історії операцій з Wirecard Card Solutions в систему компанії Payoneer Europe Limited. У компанії заявили, що зробили це для комфорту та спокою клієнтів.Саме Payoneer Europe Limited тепер буде випускати карти Prepaid Mastercard, а кошти клієнтів будуть зберігатися на її захищених рахунках. Ця компанія авторизована Центральним банком Ірландії на території всієї Європейської економічної зони.

"Всі кошти зберігаються на окремих рахунках Payoneer для підтримки їхньої безпеки та ліквідності. Ці банківські рахунки використовуються тільки для зберігання грошей клієнтів і повністю відокремлені від власних рахунків Payoneer", - заявили в компанії.

Повідомляється, що перехід на нового емітента був плавним і не вплинув на роботу платформи. У Payoneer додали, що збереження коштів клієнтів гарантує найстаріший британський банк Barclays.



