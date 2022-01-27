Скандал з Wirecard: Payoneer випустить власні карти

Кошти клієнтів платіжної системи Payoneer тепер будуть зберігатися на картах Prepaid Mastercard, власного випуску.
Про це компанія повідомила у своєму блозі.
Після скандалу з махінаціями компанії Wirecard (колишній виробник карт для Payoneer), Payoneer переказала всі кошти клієнтів та історії операцій з Wirecard Card Solutions в систему компанії Payoneer Europe Limited. У компанії заявили, що зробили це для комфорту та спокою клієнтів.
Саме Payoneer Europe Limited тепер буде випускати карти Prepaid Mastercard, а кошти клієнтів будуть зберігатися на її захищених рахунках. Ця компанія авторизована Центральним банком Ірландії на території всієї Європейської економічної зони.
Після скандалу з махінаціями компанії Wirecard (колишній виробник карт для Payoneer), Payoneer переказала всі кошти клієнтів та історії операцій з Wirecard Card Solutions в систему компанії Payoneer Europe Limited. У компанії заявили, що зробили це для комфорту та спокою клієнтів.
Саме Payoneer Europe Limited тепер буде випускати карти Prepaid Mastercard, а кошти клієнтів будуть зберігатися на її захищених рахунках. Ця компанія авторизована Центральним банком Ірландії на території всієї Європейської економічної зони.
Повідомляється, що перехід на нового емітента був плавним і не вплинув на роботу платформи. У Payoneer додали, що збереження коштів клієнтів гарантує найстаріший британський банк Barclays.
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