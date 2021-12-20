Шотландський віскі Johnny Walker будуть розливати в паперову тару

08:43 17 липень Київ, Україна

Як повідомляє CNBC, в цілях боротьби з пластиком, британські виробники шотландського віскі всесвітньо відомої марки Johnny Walker переходять на розлив продукції в паперову тару. Починаючи з 2021 року віскі будуть розливати в пляшки з целюлози. Це екологічно чисті ємності, хоча і нагадують тару для побутової хімії.

Так, за заявою представників британської компанії, пляшки для популярного віскі будуть виготовлятися на основі целюлози "з деревини, отриманої повністю екологічно чистим шляхом".

"Пляшки з деревних волокон відповідатимуть всім стандартам харчової промисловості та будуть повністю придатними для переробки", - заявляють в компанії.

Повідомляється, що ключовою відмінністю нових паперових пляшок від звичних скляних буде їх непрозорість. А самі пляшки будуть нагадувати швидше тару для побутової хімії.

"Це йде врозріз з одними звичками, але ми робимо крок назустріч екології", - підкреслили в компанії.

Чи збереже концерн випуск Johnny Walker в звичних скляних пляшках і якщо так, то як довго, в компанії не повідомляють.

Раніше американська компанія Microsoft заявила, що планує витратити мільярд доларів на очистку атмосфери від вуглецю.