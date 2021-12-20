Шотландський віскі Johnny Walker будуть розливати в паперову тару

Як повідомляє CNBC, в цілях боротьби з пластиком, британські виробники шотландського віскі всесвітньо відомої марки Johnny Walker переходять на розлив продукції в паперову тару. Починаючи з 2021 року віскі будуть розливати в пляшки з целюлози. Це екологічно чисті ємності, хоча і нагадують тару для побутової хімії.
Так, за заявою представників британської компанії, пляшки для популярного віскі будуть виготовлятися на основі целюлози "з деревини, отриманої повністю екологічно чистим шляхом".
Повідомляється, що ключовою відмінністю нових паперових пляшок від звичних скляних буде їх непрозорість. А самі пляшки будуть нагадувати швидше тару для побутової хімії.
Чи збереже концерн випуск Johnny Walker в звичних скляних пляшках і якщо так, то як довго, в компанії не повідомляють.
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