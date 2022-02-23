Шопінг в карантин - що змінилося за період кризи?

В середині травня уряд України ввів жорсткі карантинні обмеження по всій країні. Карантин вплинув на життя українців, в тому числі і на купівельну спроможність, і навіть після його послаблення деякі карантинні звички жителів України збереглися.

Відомо, що зросла популярність кур'єрських доставлень. Клієнти використовують передоплату, обираючи "безпечне" доставлення, щоб уникнути будь-яких контактів. Так, за даними компанії Glovo, кількість таких замовлень зросла на 64% вже в травні, а кур'єрська служба "Нова пошта" заявляє про зростання такого роду доставлень більш ніж на третину. Також відомо, що більшою популярністю стали користуватися зони самообслуговування і поштомати. Служба доставлень Raketa заявляє про щотижневий приріст замовлень на 30%.

Відповідно, зросла кількість покупок через онлайн-сервери. Так, за інформацією служби кур'єрських доставлень "Нова пошта", за перші 6 місяців поточного року кількість посилок, які "пройшли через їхні руки", зросла на 150 тис.

Практично в два рази збільшився попит на ліки на сервісі Kabanchik. У літній період послугами кур'єрського доставлення стали користуватися на 30% рідше, але при цьому збільшився середній чек за сумою на 28%.

Завдяки зростанню популярності на покупки через інтернет, стали користуватися популярністю різноманітні дисконтні купони, промокоди та інші вигідні спецпропозиції. За даними сервісу Promocodius, купони на послуги доставлення під час карантину використовували в середньому на третину частіше, а попит на промокоди сервісу Raketa і зовсім виріс на рекордні 33%.

За інформацією, яку надали поштові служби, українці найбільше купували в Китаї, США, Польщі та Великобританії.