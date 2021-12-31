IT-шники з Білорусі можуть отримати роботу в Україні

08:35 20 серпень Київ, Україна

У зв'язку з політичною ситуацією в країні білоруси можуть розраховувати на отримання роботи в Україні. Зокрема, саме IT-фахівці можуть оформити всі необхідні дозволи і документи протягом 5-7 днів.

Міністр цифровий трансформації Михайло Федоров заявив, що Україна готова створити умови для комфортного переїзду в країну IT-компаній і фахівців з Білорусі, які опинилися в зоні ризику в зв'язку з політичною кризою. Про це повідомляє прес-центр відомства.

За словами міністра, іноземні IT-фахівці можуть отримати дозвіл на роботу в Україні протягом п'яти-семи днів.

«Серед документів він надає компанії тільки копії свого паспорта з завіреним перекладом і кольорове фото 3,5х4,5. Потім компанія звертається із заявою в центр зайнятості, до якого додає копії паспорта іноземця, фото і проект трудової угоди з ним. Протягом п'яти-семи днів центр зайнятості видає такий дозвіл », - написав Фёдеров.

Також він зазначив, що в Україні діє програма квот на п'ять тисяч висококваліфікованих ІТ-фахівців, які можуть отримати посвідку на проживання на 10 років.

«Імміграція в рамках квот дозволяє іноземним ІТ-фахівцям працевлаштуватися на тих же умовах, що і громадяни України. Чи не прив'язуватися до конкретних термінів перебування в нашій країні і до конкретного місця роботи або посади. Також вони можуть стати приватними підприємцями і іммігрувати в Україну разом зі своїми сім'ями », - додав міністр.

Квоти розподілені по областях, де зосереджена найбільша кількість IT-компаній Дніпропетровська, Одеська та Львівська області можуть залучити по 600 іноземних фахівців, Харківська - 700, Київ - 2500 квот.