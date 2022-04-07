Шмигаль відзвітував про роботу ринку землі в перший тиждень

Прем'єр-міністр України відзвітував про рух ринку землі. На засіданні Кабінету Міністрів Денис Шмигаль озвучив кількість укладених угод про продаж української землі. Нагадаємо, що ринок землі почав свою роботу з 01 липня 2021 року.

За словами чиновника, за перші шість днів роботи ринку землі було укладено 322 договори з продажу ділянок сільськогосподарського призначення.

«Ринок землі запущений, угоди з землею сільгосппризначення укладаються прозоро і відповідно до встановлених процедур, за перші шість днів з моменту відкриття ринку зареєстровано 322 угоди з купівлі земельних ділянок, до яких раніше застосовувався мораторій», - сказав прем'єр.

Також він назвав реформу ринку землі однією з найбільших подій за період незалежності України.