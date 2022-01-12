Шість британських компаній подали до суду на Порошенка

На Валерію Гонтареву та Петра Порошенка подали до суду шість компаній Великобританії, а також відомий бізнесмен Ігор Суркіс. Позов поданий до Високого суду Лондона, про що повідомляється на сайті британського правосуддя. Попри те, що заява зареєстрована ще у 2019 році, інформація стала відома тільки зараз.

Цю ж інформацію підтвердили в лондонському офісі глобальної юридичної фірми Reed Smith LLP, яка представляє інтереси позивачів, повідомляє "Гордон".

"Високий суд Лондона направив п'ятому президенту України Петру Порошенку документи за позовом бізнесмена Ігоря Суркіса та шести британських компаній - Sofinam Investments LLP, Lumil Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP і Tamplemon Investments LLP", - розповіли юристи.

У компанії також додали, що вже отримали дозвіл діяти на території України. "Суд дозволив нашим клієнтам вести справу поза юрисдикцією, в Україні, 11 червня 2020 року. Наскільки ми розуміємо, відповідні документи були відправлені в липні 2020 року англійським судом до відповідного органу в Україні для вручення Петру Порошенку відповідно до Гаазької конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах", - поінформували в Reed Smith LLP, додавши, що в справі також фігурує ексглава Нацбанку України Валерія Гонтарева.

У січні поточного року брати Григорій та Ігор Суркіси подали до Лондонського міжнародного арбітражу позов проти експрезидента, народного депутата Петра Порошенка з вимогою компенсувати їм 140 мільйонів доларів. Компенсація, на думку братів, належить їм за невиконані умови угоди щодо придбання частки в телеканалі "1 + 1".

Раніше, ще навесні 2019 року, олігарх Ігор Коломойський попереджав тоді ще президента Петра Порошенка, що як тільки він перестане бути президентом, його чекають неприємності від Ігоря та Григорія Суркісів. За його словами, Порошенко хотів викупити 50% прав на телеканал. Нібито 25% акцій телеканалу Порошенко хотів викупити в Ігоря Суркіса, а потім домовитися з ним про придбання ще 25%. Сума угоди Порошенка з Суркісом мала становити близько 240-250 мільйонів.

Викупити права на телеканал Порошенко нібито збирався ще у 2015 році. Президент мав намір заплатити за частку Суркісів 140 мільйонів доларів з розстрочкою на 8 років, але після укладення контракту передумав.