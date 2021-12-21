Шарапова стала інвестором виробництва масажерів

Як повідомлялося раніше, п'ятиразова володарка титулів Великого шолома Марія Шарапова завершила свою спортивну кар'єру. Як і багато зірок спорту, які відійшли від спортивної кар'єри, Марія зайнялася новими бізнес-проектами. Так, вона вже є засновницею цукеркового бренду Sugarpova.
Тепер Марія Шарапова вирішила інвестувати кошти в велнес-компанію Therabody. За словами колишньої тенісистки, цей стартап займається виробництвом гаджетів для масажу та інших технологічних пристроїв для оздоровлення.
Therabody анонсувала, що партнерство з Шараповою буде довгостроковим. Екс-спортсменка буде виконувати більше функцій, ніж просто інвестор: вона також увійде до консультаційної ради бренду і стане радником компанії, допомагаючи в розробці продуктів.
Раніше компанія була відома як Theragun. Стартап був запущений в 2016 році і змінив назву на початку поточного року. За власними даними, у Therabody є лінійки пристроїв для масажу, розумних килимків для йоги, а також засобів для тіла. Також компанія розвиває освітню платформу.
Обсяг інвестицій, і яку частку в компанії придбала Шарапова, не розкривається.
Шарапова не новачок в бізнесі. З ранніх років кар'єри вона співпрацювала з такими брендами, як Nike, Evian і Porsche. Відомо, що в 2012 році Шарапова заснувала компанію з виробництва цукерок Sugarpova. При початкових інвестиціях в 500 тисяч доларів бренд тепер заробляє близько 20 мільйонів доларів на рік.
Заробіток Шарапової за 28 років спортивної кар'єри Forbes оцінив в більш ніж 325 мільйонів доларів, що робить її другою найбільш високооплачуваною тенісисткою всіх часів після Серени Вільямс. 11 років поспіль Шарапова була найбільш високооплачуваною спортсменкою.
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