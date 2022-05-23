Шахтарі виходять на протести

Шахтарі знову виходять на протести. Згідно з інформацією, їм не продовжили виплати боргів із зарплати, а український уряд відмовляється це робити державним коштом.

21 грудня проголошено днем початку страйку - таке рішення прийняли працівники відразу трьох шахт, що входять до складу ДП «СхідГЗК». Ідеться про шахти «Смолінська», «Новокостянтинівська» і «Інгульська». Всі три - уранові, акція протесту безстрокова і триватиме доти, поки держава не виконає вимоги працівників.

Серед дій, які збираються робити страйкувальники - перекриття автомобільних доріг на Кіровоградщині. Поки що мова йде про чотири траси - на Кривий Ріг, Миколаїв, Олександрію та Київ. Це шахтарі робитимуть в знак протесту, оскільки підприємства виведені в режим простою, що сприяє накопиченню боргів по заробітній платі.

Раніше повідомлялося, що донецьким шахтарям почали виплачувати заборгованість.

Як інформують на порталі Донецької військово-цивільної ОДА, перший транш для виплати заборгованостей працівникам державних шахт Донецької області склав 381,5 мільйона гривень. Шахтарям почали виплату боргів із зарплати за жовтень-листопад 2020 року.