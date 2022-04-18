Шахтарям заплатять борги в розмірі 1,4 млрд гривень

Виконавець обов'язків міністра енергетики Юрій Бойко пообіцяв виплатити заборгованість із зарплат шахтарям до кінця року. Про це він заявив на брифінгу 26 листопада. Обіцяють, що для цього буде виділено 1,4 млрд гривень.

«Короткострокове завдання - реалізувати механізми, передбачені законопроєктом №4119, який передбачає виділення 1,4 млрд грн на погашення боргів із зарплати шахтарям. Це завдання потрібно виконати і завершити рік без боргів із зарплати», - сказав Бойко.

Що буде з вугільною галуззю

В.о. міністра додав, що в середу Кабмін затвердив концепцію розвитку вугільних регіонів.

«На мій погляд, це досить збалансований, і, напевно, єдино можливий підхід до вирішення непростої проблеми вугільних регіонів, шахт і людей. Реалізація цього плану дозволить збалансовано і комплексно вирішити не тільки технічні проблеми, що виникають при закритті шахт, але і низку соціальних проблем в частині зайнятості населення», - підсумував Бойко.

Раніше повідомлялося, що Міністерство енергетики України збирається завершити реформування вугільної галузі до 2030 року. При цьому, за приблизними підрахунками, закриють від 15 до 20 державних шахт.