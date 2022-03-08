Шахтарям не виплатили 1,25 млрд гривень

Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець розмістив в своїх соціальних мережах інформацію про заборгованість перед шахтарями. За словами чиновника, Україна знову винна працівникам шахт грошей. Цього разу розмір заборгованості становить 1,25 млрд гривень.

«Борг перед шахтарями знову перевищив позначку в мільярд - досяг 1,25 млрд грн. Борг за виконану роботу перед представниками однієї з найнебезпечніших професій, перед їхніми дружинами і дітьми, перед жителями мономіст, життя яких, інфраструктура, підприємництво повністю залежать від роботи шахт і своєчасних виплат шахтарям», - написав глава.

Він висловив обурення тим, що гірники країни кожен раз повинні «спочатку просити, потім вибивати зароблене касками в урядовому кварталі».

Незалежна профспілка гірників України нагадала Міністерству енергетики про домовленість з шахтарями - про урядові пропозиції щодо змін до бюджету на 2021.

«Сьогодні це єдина можливість закласти необхідну суму при коригуванні бюджету, щоб принаймні до кінця року люди мали своєчасні розрахунки», - пояснив Волинець.

Раніше повідомлялося, що Міністерство енергетики досягло домовленості з Міністерством фінансів щодо термінового погашення заборгованості по заробітній платі шахтарям за поточний рік. Однак виплати так і не надійшли.