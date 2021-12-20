Сезонна робота в Україні - аналіз і цифри

Поки в цілому по Україні на ринку праці ситуація невтішна, в курортних регіонах з'явилися сезонні вакансії в сфері харчування, обслуговування, садового господарства. Зарплати там можуть досягати 12-13 тисяч гривень. Такі дані наводить незалежний HR-експерт Тетяна Пашкіна.

За словами експерта, в порівнянні з минулим роком пропозицій сезонної роботи стало менше на чверть. Однак, такі вакансії є. «Зарплати вражають не всіх, але, наприклад, в теплицях з вирощування овочів можна заробити 12 тис. Грн, кухарем - 9 тис. Грн, граничний - 9 тис. Грн, садівником - 6 тис. Грн, продавцем їжі на пляжі - 13 тис. грн », - розповіла Пашкіна.

Також фахівець радить не відкидати відразу вакансії із задекларованою низькою зарплатою. «Платити можуть трохи, але забезпечать житлом, харчуванням, форменим одягом, тобто вдасться виграти завдяки скороченню витрат», - пояснює експерт.

Нагадаємо, за останніми даними Державної служби зайнятості, за рік зареєстрованих безробітних в Україні стало більше на 64%. У центрах зайнятості стоять на обліку близько півмільйона людей. Через карантин особливо багато безробітних з'явилося в готельній сфері і секторі громадського харчування.