Сезон консервації в Україні: ціни та можливості

07:43 11 вересень Київ, Україна

В Україні почався активний сезон консервації - господині щосили планують виконання заготівель. Однак плани можуть коригуватися, виходячи з цін на овочі та фрукти, які в цьому році аж ніяк не дешеві.

Мешканка Київської області Ярослава Августинович для того, щоб законсервувати на зиму перці, вирушила на столичний гуртовий ринок. За її словами, на місцевому базарі цінник на овочі чи не вдвічі більший.

"Якщо ми купували перець в Києві солодкий по 25 гривень за кілограм, то на Васильківському ринку ціна - 40 гривень за кілограм", - говорить жінка, і додає, що неприємно вражена нинішніми цінами. Продавець одного з роздрібних ринків столиці Руслан пояснює: через зростання закупівельної ціни змушений підвищити ціни на овочі, хоча від покупців, каже, немає відбою. І не краще зараз беруть помідори для консервації.

Експерти ж заспокоюють, мовляв, ситуацію врятують новий урожай і турецький імпорт. "Десь з кінця вересня можна очікувати зниження цін в сегменті огірків і томатів", - упевнений виконавчий директор Української плодоовочевої асоціації Семен Крамаренко.

У зниженні цін впевнена й Людмила - жінка продає картоплю по 12 гривень за кілограм: "Гуртом в нас у Вінницькій області взагалі по 4-6 гривень картопля". В асортименті також морква по 14 гривень, буряк по 12 гривень і цибуля по 10 гривень за кілограм.

Однак, в цьому сегменті, кажуть експерти, здешевлення чекати не варто, хоча збільшення цін також не прогнозують.