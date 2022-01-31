Сезон полуниці в Україні: ціни знизилися

19:00 11 травень Київ, Україна

В Україні сезонна рання ягода дешевша, ніж у сусідів. Експерти також відзначають, що сезон полуниці змістився на 2-3 тижні в поточному році. У 2020 році масовий продаж фруктів і ягід почався в кінці квітня.



Подешевшала як місцева, так і імпортна ягода. Цікаво, що подекуди українська полуниця стала навіть дешевшою за імпортну з-за кордону. За даними аналітиків, якщо ще кілька тижнів тому перші відносно великі партії місцевої ягоди в Україні пропонувалися по $7,90 за кг, то зараз ціни обвалилися до $4,30-4,70 за кг.







Істотне зрушення старту сезону місцевої полуниці через холодну погоду навесні цього року фіксується по всіх країнах європейської частини моніторингу EastFruit. Однак в деяких регіонах пізній старт навіть посприяє більш вдалому врожаю в порівнянні з 2020 роком - ягідні насадження змогли благополучно пройти через заморозки кінця квітня. Про непогані перспективи збору ягід зараз вже повідомляють деякі українські фермери.



Також наголошується, що ціни на імпортну суницю садову вже впали до рівнів нижче минулого року.