Ні для кого не секрет, що після російської окупації Кримського півострова, стратегічна важливість Північно-Кримського каналу зросла в рази. Нещодавно стало відомо, що канал змінив власника. Як повідомив міністр агрополітики Роман Лещенко, Північно-Кримський канал переходить в підпорядкування Мінагрополітики і буде використовуватися тільки для зрошення і забезпечення водою аграріїв Херсонщини.
Північно-Кримський канал переходить в підпорядкування Мінагрополітики
09:05 27 квітень Київ, Україна
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