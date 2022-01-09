Ні для кого не секрет, що після російської окупації Кримського півострова, стратегічна важливість Північно-Кримського каналу зросла в рази. Нещодавно стало відомо, що канал змінив власника. Як повідомив міністр агрополітики Роман Лещенко, Північно-Кримський канал переходить в підпорядкування Мінагрополітики і буде використовуватися тільки для зрошення і забезпечення водою аграріїв Херсонщини.

«Північно-Кримський канал переходить в підпорядкування Мінагрополітики, і це обумовлено реалізацією Національного пілотного проєкту зрошення і меліорації. Основним завданням цього року в питанні розвитку іригаційних систем є запуск пілотних проєктів у трьох областях: Херсонській, Одеській та Миколаївській. Мінагро бере на себе лідерство в цій реформі і забезпечення її інституційної, законодавчої та фінансової основи», - зазначив міністр.